Футболист набросился на заменившего его тренера и был удален

Бразильский футболист «Насьональ Потоси» Тьягу Дос Сантос оказался недоволен ранней заменой и вступил в конфликт с собственным тренером, после чего был удален и оставил свою команду в меньшинстве. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте FutGooll.

На 34-й минуте матча против «Спорт Бойз» тренер снял с игры Дос Сантоса. Недовольный ранней заменой футболист с криками подошел к наставнику, попытался применить к нему силу и был остановлен партнерами по команде. Игрок был удален за неспортивное поведение. Выходивший на поле вместо Дос Сантоса Элизео Дури отправился обратно на скамейку запасных.

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу «Спорт Бойз».

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