Хет-трик Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в дерби

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился хет-триком в матче MLS против «Лос-Анджелеса». Видео голов опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.

Благодаря голам 37-летнего шведа, «Гэлакси» переиграли соперников со счетом 3:2. В составе «Лос-Анджелеса» дублем отметился мексиканец Карлос Вела, который является лучшим бомбардиром лиги и довел количество голов до 19.

— Major League Soccer (@MLS) 20 июля 2019, 04:32

Для Ибрагимовича хет-трик стал вторым во время его выступлений в MLS. 29 июля 2018-го форвард забил три мяча в матче против «Орландо Сити». Тогда «Гэлакси» одержали победу со счетом 4:3.

Ибрагимович выступает в MLS с марта 2018-го. В нынешнем сезоне на счету шведа 13 голов в чемпионате. Он третий в споре бомбардиров турнира.

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