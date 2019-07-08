Ибрагимович составил команду мечты из самого себя

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович разместил шуточный пост, где представил команду мечты. Заметка опубликована в Twitter-аккаунте футболиста.

«Для меня — это любимая команда всех времен и народов. Насчет тренера еще не решил», — написал форвард.

37-летний нападающий обошелся без включения в команду других футболистов. На каждой позиции значится только он. Некоторые пользователи сочли публикацию Ибрагомовича проявлением высокомерия.

«Златан никогда не был чемпионом мира. Он не выигрывал Лигу чемпионов, но говорит так, будто завоевал весь мир», — написал Felipe GDS Maximeilla.

«Пора взрослеть», — обратился к футболисту пользователь Fiza.

«Эту команду раздавит твое эго», — написал Aminu.

В нынешнем розыгрыше MLS на счету Ибрагимовича 13 мячей в 15 играх за «Гэлакси». Это второй показатель в лиге. Лидирует в споре бомбардиров мексиканец Карлос Вела, представляющий «Лос-Анджелес».

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