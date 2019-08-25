Появилось видео с лучшими моментами матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

Появилось видео с лучшими моментами центрального матча третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» — «Арсенал». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Матч прошел на стадионе «Энфилд» и завершился со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев. Победа позволила красным стать единоличными лидерами чемпионата Англии.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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