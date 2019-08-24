Дубль новичка «Вест Хэма» позволил клубу одержать первую победу в сезоне

«Вест Хэм» на выезде обыграл «Уотфорд» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У лондонцев дублем отметился Себастьен Аллер, перешедший в клуб перед стартом этого сезона. Еще один мяч на свой счет записал Марк Ноубл, реализовавший пенальти. У хозяев отличился Андре Грей.

Для «Вест Хэма» эта победа стала первой в сезоне. «Уотфорд» потерпел третье поражение подряд.

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