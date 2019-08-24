Очередной незабитый пенальти МЮ и гол в концовке принесли победу аутсайдеру АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче третьего тура Английской премьер-лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первый мяч на 32-й минуте забил форвард «орлов» Джордан Айю. На 70-й минуте МЮ получил право на пенальти, но Маркус Рэшфорд пробил в штангу. В концовке встречи Дэниэл Джеймс сначала поразил ворота «Кристал Пэлас» ударом в дальнюю девятку, а затем Патрик ван Анхольт принес победу гостям.

В матче второго тура против «Вулверхэмптона» (1:1) фуболисты МЮ также не реализовали пенальти. Удар Погба с 11-метровой отметки парировал голкипер.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!