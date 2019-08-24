Финский форвард новичка АПЛ повторил рекорд Погребняка

Форвард «Норвича» Теэму Пукки повторил рекорд бывшего нападающего «Фулхэма» и сборной России Павла Погребняка в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финн, до этого сезона никогда не выступавший в элитном дивизионе чемпионата Англии, отличился в игре третьего тура против Челси (2:3) и довел количество забитых мячей в трех дебютных матчах до пяти.

Погребняк начал выступления в АПЛ зимой 2012 года. В трех первых матчах чемпионата Англии он забил по одному мячу в ворота «Сток Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» и отметился хет-триком в игре с «Вулверхэмптоном».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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