Самый дорогой игрок в истории клуба помог новичку АПЛ одержать первую победу

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Эвертон» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победный мяч на своей счет записал форвард «львов» Уэсли Мораес, купленный этим летом за рекордные для клуба 24,2 миллиона евро. Еще один гол на счету Анвара Эль-Гази. Для «Астон Виллы» это первая победа в сезоне, «Эвертон» потерпел первое поражение.

После трех проведенных матчей «Астон Вилла» с тремя очками расположилась на 12 месте. «Эвертон» имеет в активе четыре балла и занимает девятую строчку.

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