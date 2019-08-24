«Саутгемптон» прервал серию из двух поражений в АПЛ

«Брайтон» на своем поле потерпел поражение от «Саутгемптона» в мачте третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 55-й минуте голом отметился форвард Мусса Дженепо. В добавленное время Нейтан Редмонд удвоил преимущество «святых».

«Саутгемтон» сумел прервать серию из двух поражений, «Брайтон» проиграл впервые в нынешнем сезоне.

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