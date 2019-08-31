Эффектный гол украинского игрока помог «Вест Хэму» продлить победную серию в АПЛ

Гол полузащитника «Вест Хэма» и сборной Украины Андрея Ярмоленко помог лондонской команде обыграть «Норвич» (2:0) в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек отличился на 56-й минуте, поразив ворота мощным ударом слету. Еще один мяч в первом тайме забил форвард Себастьен Аллер. Для «Вест Хэма» эта победа стала второй подряд в АПЛ, команда с семью очками располагается на пятом месте в турнирной таблице.

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