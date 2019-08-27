Гол со штрафного в девятку признали лучшим в третьем туре АПЛ

Нападающий «Борнмута» Харри Уилсон забил лучший гол третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче против «Манчестер Сити» Уилсон отличился в концовке первого тайма. Форвард исполнил штрафной и отправил мяч точно в девятку ворот Эдерсона. Тем не менее «Борнмут» не сумел отнять у гостей очки — 1:3.

Помимо Уилсона, в число авторов лучших голов тура вошли Мусса Дженепо («Саутгемптон»), Харви Барнс («Лестер»), Себастьян Алле («Вест Хэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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