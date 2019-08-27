Вратарь «Тоттенхэма» совершил лучшее спасение тура в проигранном матче

Сейв вратаря лондонского «Тоттенхэма» Уго Льориса стал лучшим в третьем туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче с «Ньюкаслом» Льорис сумел отразить мощный удар полузащитника Шона Лонгстаффа из пределов штрафной. Действия французского голкипера не помогли «шпорам» победить — они на своем поле уступили со счетом 0:1. Также в пятерку лучших вошли сейвы Тима Крула («Норвич»), Бена Фостера («Уотфорд»), Каспера Шмейхеля («Лестер») и Эдерсона («Манчестер Сити»).

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