«Манчестер Юнайтед» снова потерял очки в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На десятой минуте гостей вывел вперед полузащитник Даниэль Джеймс. Через 13 минут после перерыва восстановить равенство смог Янник Вестергор. С 73-й минуты хозяева играли вдесятером. Две желтых карточки получил защитник «святых» Кевин Дансо.

МЮ продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей. По итогам четырех туров в активе «Манчестер Юнайтед» пять очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» набрал четыре балла и расположился на 13-й строчке.

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