Футболист получил ногой по лицу и все равно забил в матче АПЛ

Нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Мексики Рауль Хименес ценой травмы смог забить мяч в игре четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 75-й минуте нападающий с близкого расстояния переправил мяч головой в сетку, в момент удара получив по лицу ногой от игрока команды-соперника.

Встреча состоялась 1 сентября в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Эвертона».

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