Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч РПЛ

Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда посетил матч восьмого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ростовом». Об этом сообщают «Известия».

За кем именно следил представитель английской команды, неизвестно. Ранее в СМИ не появлялось информации об интересе МЮ к кому-либо из участников встречи.

Игра «Локомотив» — «Ростов» прошла в Москве в субботу, 31 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые вышли на первое место в РПЛ.

«Манчестер Юнайтед» после четырех туров чемпионата страны имеет в активе пять очков и занимает седьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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