«Ливерпуль» одержал выездную победу и вернул себе лидерство в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Бернли» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0. На 33-й минуте счет дальним ударом открыл Трент-Александр Арнольд. Через четыре минуты преимущество мерсисайдцев удвоил Садио Мане. Во втором тайме до крупного счет довел Роберто Фирмино.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 12 очков и вернуться на первое место в АПЛ. «Бернли» имеет в активе четыре балла и находится на 11-й позиции.

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