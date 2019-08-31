Защитник «Ливерпуля» забросил мяч «за шиворот» голкиперу в игре АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд забил эффектный гол в игре четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Бернли». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 33-й минуте игры футболист с дальней дистанции перебросил мяч через голкипера соперника Ника Поупа. На момент публикации новости в матче начался перерыв, красные ведут со счетом 2:0. Еще один мяч на счету Садио Мане.

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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