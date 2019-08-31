«Уотфорд» набрал первые очки в нынешнем сезоне АПЛ

«Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника гостей Уилла Хьюза на второй минуте хозяева смогли ответить забитым мячом в исполнении Фабиана Шера в концовке первого тайма.

После четырех туров «Ньюкасл» набрал четыре очка и располагается на 14-м месте в чемпионате. «Уотфорд» впервые не проиграл в нынешнем сезоне, «шершни» с одним баллом замыкают турнирную таблицу.

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