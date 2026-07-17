«Раздражающий Китай» комплекс Typhon заметили в Японии

MWM: Машины американского ракетного комплекса Typhon заметили в Японии

Машины из состава американского комплекса Typhon, который может нести ракеты Tomahawk, заметили в японской префектуре Кагосима. На соответствующие спутниковые снимки обратило внимание издание Military Watch Magazine (MWM).

На изображениях, полученных китайским коммерческим оператором MizarVision, видно скопление техники на авиабазе Каноя (остров Кюсю). Как пишет издание, эта база является одним из самых близко расположенных к территории Китая военных объектов. Отмечается, что машины на снимках входят в состав Typhon, который ранее сочли раздражающим Пекин оружием.

Автор допустил, что развертывание комплексов Typhon, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, может привести к дальнейшей эскалации между Китаем и соседними странами, которые поддерживают Соединенные Штаты. Пусковые установки американского комплекса позволяют запускать «Томагавки» и многоцелевые ракеты SM-6.

Ранее в июле канал «Военная хроника» писал, что появление пусковых установок Typhon и ракет Tomahawk в арсенале Германии потребует симметричной реакции России.