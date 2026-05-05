Армия США выпустила Tomahawk из «раздражающего Китай» Typhon

Defense News: Армия США применила новую пусковую установку Typhon на Филиппинах

Первая многосферная оперативная группа Армии США применила новую мобильную пусковую установку Typhon в ходе учений на Филиппинах. Об этом пишет Defense News.

Американские военные совместно с бойцами артиллерийского полка филиппинской армии провели испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk из наземной установки. Ракета, которая стартовала в центральной части республики, пролетела 995 километров и успешно поразила цель. Tomahawk находился в воздухе 61 минуту.

«Присутствие пусковой установки Typhon на Филиппинах, не говоря уже об испытательном пуске одного из ее боеприпасов, вызвало раздражение китайских чиновников из-за ее дальнобойности, особенно когда она оснащена Tomahawk», — говорится в материале.

Пуск Tomahawk провели для поддержки наземных войск, которые выполняли задачи в рамках учений.

В марте обозреватель 19FortyFive Крис Осборн писал, что размещенные на Филиппинах Typhon позволят наносить удары по кораблям Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.