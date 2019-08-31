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Желавший купить Чалова клуб вышел на четвертое место в АПЛ

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«Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Астон Виллу» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 73-й минуте забил Джордан Айю. Победа позволила «Кристал Пэлас» выйти на четвертое место в чемпионате. В активе лондонцев семь очков. «Астон Вилла» набрала три балла и расположилась на 18-м месте.

В августе этого года «Кристал Пэлас» вел переговоры с московским ЦСКА о покупке форварда сборной России Федора Чалова, но не смог договориться с армейцами о сумме трансфера.

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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