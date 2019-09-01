Бывший футболист «Зенита» продержался три недели в новом клубе

«Аталанта» планирует расстаться со словацким защитником Мартином Шкртелом, которого приобрела три недели назад. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Тренерский штаб недоволен физическим состоянием 34-летнего игрока обороны. Шкртел выведен из состава команды и не примет участия в матче чемпионата Италии против «Торино», который состоится 1 сентября (встреча начнется в 21:45 по московскому времени).

В качестве замены Шкртелу «Аталанта» рассматривает датчанина Симона Кьера. Отмечается, что сделка должна состояться в ближайшее время.

Шкртел перешел в «Аталанту» 9 августа. Бывший игрок «Ливерпуля» и «Зенита» подписал соглашение с итальянским клубом до 2020 года. С 2016-го по 2019 год словак выступал за турецкий «Фенербахче».

В составе российского клуба Шкртел стал чемпионом страны в 2007 году. В январе 2008 года словак отправился в «Ливерпуль».

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