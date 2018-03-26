Бывший защитник «Зенита» проглотил язык после удара мячом

El Diego / YouTube

Выступающему в составе сборной Словакии защитнику Мартину Шкртелу потребовалась медицинская помощь во время товарищеского матча против команды Таиланда. Видео с эпизодом опубликовано на Youtube-канале El Diego.

На 28-й минуте противостояния Шкртел получил удар мячом в лицо, после чего упал и проглотил язык. На выручку словаку подоспел его товарищ по команде, полузащитник Ондрей Дуда. После оказания медицинской помощи Шкртел сумел вернуться в игру. Матч завершился победой словацкой сборной 3:2.

Шкртел защищает цвета турецкого «Фенербахче» с 2016 года. Ранее защитник выступал в составе английского «Ливерпуля» и петербургского «Зенита».

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