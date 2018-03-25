Удар мячом убил футболиста

Во время матча третьего дивизиона чемпионата Хорватии между «Марсонией» и «Славонией» после удара мячом в грудь скончался футболист хозяев Бруно Бобан. Об этом сообщает HRT Sport.

На 15-й минуте мяч после сильного удара попал Бобану в грудь. Игрок «Марсонии» упал, вокруг него собрались находившиеся рядом футболисты. Первую помощь оказал клубный врач, затем подоспела и бригада скорой помощи, однако несмотря на их усилия, реанимировать 25-летнего полузащитника не удалось.

Точная причина смерти пока не называется. Для этого потребуется провести вскрытие.

Бобан известен своими выступлениями за «Загреб», также играл за «Славонию». В нынешнем сезоне в активе правого полузащитника 12 забитых мячей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!