Футболист сборной Италии умер во сне

Защитник сборной Италии и капитан «Фиорентины» Давиде Астори умер в возрасте 31 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

По данным Udine Today, футболист скончался во сне в отеле города Удине, где команда поселилась перед матчем 27-го тура чемпионата Италии против «Удинезе». Причины смерти пока не установлены.

«"Фиорентина" глубоко потрясена и вынуждена объявить, что наш капитан Давиде Астори умер. Учитывая весь ужас и деликатность этой ситуации, мы взываем СМИ к проявлению человечности — в первую очередь в знак уважения к его семье», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч между «Фиорентиной» и «Удинезе» был отменен. По информации Football Italia, оставшиеся матчи тура также были перенесены.

За сборную Италии Астори сыграл 14 матчей и забил один мяч. В нынешнем сезоне в составе «Фиорентины» футболист провел 27 встреч и отметился одним голом. В 2012-м защитник был близок к переходу в московский «Спартак», однако в последний момент трансфер сорвался.