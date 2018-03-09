18-летнего французского футболиста нашли мертвым

18-летний футболист юношеской команды французского «Тура» Тома Родригес умер во сне. Об этом сообщается на сайте клуба.

Спортсмен скончался в ночь с 8 на 9 марта. Он был найден мертвым в собственном доме. Причины смерти Родригеса не уточняются. Сообщается, что запланированная на 9 марта встреча команды «Тура» с «Валансьеном» былы перенесена. Матчи французских Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания.

Родригес выступал за сборную Франции в своей возрастной категории.

4 марта 31-летний защитник итальянской «Фиорентины» Давиде Астори был найден мертвым в своем гостиничном номере. Он не вышел к завтраку и не отвечал на телефон, поэтому участники команды забеспокоились. Спортсмен умер во сне. Причиной смерти футболиста была названа остановка сердца «по естественным причинам».

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