Дело о непредумышленном убийстве возбудили после смерти итальянского футболиста

Прокурор Удине Антонио де Николо заявил о возбуждении уголовного дела в связи со смертью футболиста «Фиорентины» Давиде Астори. Об этом с ссылкой на Radio Rai сообщает Football Italia.

«Мы открыли уголовное дело, основываясь на предположении о непредумышленном убийстве. Пока оно возбуждено в отношении неустановленных лиц. Вскрытие назначено на вторник», — объяснил Де Николо.

4 марта прокурор сообщил, что смерть 31-летнего Астори произошла по «естественным причинам», выразив удивление, что подобное произошло с профессиональным спортсменом, чье здоровье постоянно проверяется

Защитник сборной Италии скончался во сне в отеле города Удине накануне матча 27-го тура чемпионата Италии против местного «Удинезе».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



