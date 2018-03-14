Игрок «Шахтера» швырнул боллбоя за медлительность

@sechesi / Twitter

В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов в матче между «Ромой» и «Шахтером» футболист донецкого клуба Факундо Феррейра выкинул боллбоя за рекламный щит. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте итальянский спортивный журналист Сержио Чеси.

Эпизод произошел во время второго тайма матча при счете 1:0 в пользу римлян. Феррейра торопился ввести мяч в игру после аута, выхватил мяч у боллбоя и выкинул последнего за рекламный щит. Счет во встрече не изменился. Единственный мяч на счету Эдина Джеко (52-я минута).

После матча игрок донецкого клуба принес извинения, подчеркнув, что не заметил мальчика. «Шахтер» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов по итогам двух встреч (2:1, 0:1).

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