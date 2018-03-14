Итальянец одним финтом убрал двоих футболистов донецкого «Шахтера»

AA Football / YouTube

Полузащитник итальянской «Ромы» Алессандро Флоренци обыграл двоих футболистов донецкого «Шахтера» финтом Зидана в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Видеозапись появилась на YouTube-канале AA Football.

На 40-й минуте встречи Флоренци оказался на правом фланге атаки и одним движением убрал двух соперников, после чего сделал подачу в штрафную, в результате которой мяч был вынесен. Встреча завершилась победой «Ромы» со счетом 1:0, команда вышла в следующий раунд турнира.

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