Полузащитник «Реала» выполнил финт Зидана на глазах у Зидана

Видео: peter bjorn

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос выполнил финт Зидана на глазах у главного тренера клуба Зинедина Зидана. Видео было опубликовано на страницe Peter Bjorn во «ВКонтакте».

21-летний хавбек в окружении двух соперников из клуба «Фуэнлабрада» прокрутился вокруг своей оси, сохранил мяч и выбрался из-под прессинга. Этот прием первым начал исполнять Зинедин Зидан в 1990-е годы. Трюк получил его имя.

Встреча 1/16 финала Кубка Испании между «Фуэнлабрадой» и «Реалом» прошла в четверг и завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:0.