Появилось видео с лучшими моментами матча «Арсенал» — «Тоттенхэм»

Появилось видео с лучшими моментами матча четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла 1 сентября и завершилась со счетом 2:2. На голы футболистов «шпор» Кристиана Эриксена и Гарри Кейна точными ударами ответили Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!