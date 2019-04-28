Венгера захотели вернуть в футбол

Французский специалист Арсен Венгер может вернуться к работе в футбольном клубе. Об этом сообщает Daily Mail.

Кандидатуру бывшего тренера лондонского «Арсенала» рассматривает французский «Лион». Руководство клуба видит во французе замену нынешнему наставнику команды Бруно Генезио, который заявил об уходе по окончанию сезона. Также, согласно слухам, Венгером интересуется «Пари Сен-Жермен».

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В октябре 2018-го Венгер прокомментировал свое будущее. Француз заявил журналистам немецкого Bild, что рассчитывает вернуться к работе тренером в январе 2019-го.

20 апреля 2018-го Венгер покинул пост главного тренера «Арсенала». Специалист возглавил «канониров» в 1996 году. Под руководством француза клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз праздновал победу в Кубке Англии и Суперкубке. Трижды француза признавали лучшим тренером чемпионата Англии.

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