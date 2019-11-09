Венгер раскрыл правду о переговорах с «Баварией»

Французский тренер Арсен Венгер рассказал о переговорах с председателем совета директоров «Баварии» Карлом-Хайнцом Руммениге. Об этом 70-летний специалист сообщил Bein Sports.

По словам Венгера, Руммениге связался с ним перед игрой баварского клуба против «Олимпиакоса» в рамках Лиги чемпионов 6 ноября.

«Это правдивая история: у меня поинтересовались, не готов ли я стать тренером "Баварии". Я признался, что ничего не думаю по этому поводу, ведь мне нужно время на размышления. Договорились, что вновь поговорим уже в начале следующей недели», — заявил Венгер.

Сообщение о переговорах между клубом и французом появилось 7 ноября. Отмечалось, что руководство мюнхенцев рассматривает Венгера в качестве замены Нико Ковачу. Контракт с последним был расторгнут по обоюдному согласию после разгромного поражения «Баварии» в матче против «Айнтрахта» со счетом 1:5.

Венгер в настоящий момент находится без клуба. Последним место работы в качестве наставника для него был лондонский «Арсенал». Он возглавлял клуб с 1996 года, трижды выиграв с командой чемпионат Англии.

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