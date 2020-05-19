«Динамо» сообщило о тревожном результате тестирования команды на коронавирус

Московский футбольный клуб «Динамо» провел массовое тестирование игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте бело-голубых.

У двоих человек пограничные значения показателей теста, еще у двоих обнаружены антитела к вирусу. Коронавирус в активной фазе выявлен у защитника Романа Евгеньева. Ни у кого из протестированных нет симптомов заболеваний, однако все отправлены на самоизоляцию.

«Конечно, для всех нас это неприятная и тревожная информация. В ближайшие день-два все игроки, тренеры и персонал пройдут повторное тестирование», — заявил главный врач клуба Александр Ярдошвили.

Ранее коронавирус был выявлен у двоих футболистов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Положительные тесты сдали форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан и защитник «Рубина» Константин Плиев.

Чемпионат России по футболу был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.

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