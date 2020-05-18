Второй футболист РПЛ заразился коронавирусом

Защитник «Рубина» Константин Плиев заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter казанской команды.

Как сообщили в пресс-службе клуба, футболист чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе, где он был на самоизоляции с начала апреля. С другими игроками и членами тренерского штаба «Рубина» Плиев не контактировал.

23-летний защитник стал вторым футболистом Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), сдавшим положительный тест на коронавирус. 16 мая первым заболевшим игроком российского чемпионата оказался перуанский форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Розыгрыш российского первенства был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Турнир планируется возобновить 21 июня. Плиев в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате.

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