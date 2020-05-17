Заразившийся коронавирусом владелец «Спартака» Федун рассказал о самочувствии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, госпитализированный с коронавирусом, рассказал о самочувствии. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмен рассказал, что идет на поправку. При этом функционер добавил, что ему еще предстоит множество медицинских обследований, среди которых компьютерная томография.

О госпитализации бизнесмена стало известно 7 мая. Спустя несколько дней его брат Андрей Федун сообщил об улучшении самочувствия владельца красно-белых. Федуну в апреле исполнилось 64 года. Его активы оцениваются в 6,3 миллиарда долларов, он занимает 20-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена 17 марта из-за распространения коронавируса. Чемпионат планируется возобновить 21 июня.

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