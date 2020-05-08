19-летний футболист «Спартака» помог больнице в Тверской области

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров оказал материальную поддержку Фировской центральной районной больнице, находящейся в Тверской области. Об этом сообщает «Тверьград».

Сумма пожертвования неизвестна, однако больница смогла приобрести 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2 тысячи пар перчаток и два бесконтактных инфракрасных термометра. По словам одного из сотрудников больницы, 19-летний Умяров сам обратился к учреждению с предложением помочь и перечислил деньги практически сразу.

7 мая также стало известно, что в связи с коронавирусом был госпитализирован владелец московского «Спартака» Леонид Федун. Кроме того, о двух заразившихся сотрудниках сообщил столичный «Локомотив».

Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ) была приостановлена 17 марта из-за распространения коронавируса. Пауза наступила также в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге.

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