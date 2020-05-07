Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О состоянии бизнесмена не говорится, с какого момента он находится в больнице, также неизвестно. Федуну в апреле исполнилось 64 года. Его активы оцениваются в 6,3 миллиарда долларов, он занимает 20 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

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Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя рост числа положительных диагнозов в последние дни, рассказал, что скрининговые исследования дают порядка 300 тысяч заболевших только в столице. При этом он подчеркнул, что количество тех, кого приходится госпитализировать, остается стабильным.

Также он пообещал, что Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте.

По состоянию на четверг, 7 мая, в Москве выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 6703. Выздоровели 9227 человек, умерли 905 человек. Общее число зараженных в России — 177 160 человек. По этому показателю Россия поднялась на пятое место в мире.

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