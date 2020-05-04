Российский футболист порассуждал о необходимых для жизни доходах

Российский полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков признался, что до самоизоляции не понимал, сколько необходимо денег для жизни. Об этом он рассказал в интервью Sportbox.ru.

Костюков подчеркнул, что до перерыва в чемпионате России не понимал, «как мало надо в принципе денег для жизни». По словам игрока, основная часть расходов тратится на детей. Футболист пожаловался на высокие цены в детских садах. Кроме того, Костюков допустил, что в случае урезания зарплат в «Тамбове» у игроков клуба могут возникнуть проблемы. Некоторые из них помогают родителям и выплачивают ипотеку, заключил он.

Российский футбольный союз приостановил турниры под своей эгидой из-за пандемии коронавируса. Многие клубы договорились с игроками о сокращении зарплат. В частности, от части выплат отказались футболисты «Спартака», «Динамо», «Локомотива».

Костюков известен по выступлениям за «Тамбов», «Енисей» и «Амкар».

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