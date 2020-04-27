Бывший тренер клуба РПЛ удивился высоким зарплатам футболистов

Бывший главный тренер клуба Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал об удивлении, которое у него вызвали высокие зарплаты футболистов. Его слова приводит Sport24.

Хохлов заявил, что игроки в России зарабатывают больше, чем должны. «Есть футболисты, которые не то чтобы валяют дурака, но судя по их уровню, я не мог понять, почему у них такая большая зарплата», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что футболисты не виноваты в том, что получают много, потому что не сами устанавливают размеры оклада.

Ранее футболист московского «Спартака» Георгий Джикия связал падение уровня РПЛ с понижением зарплат игроков на фоне пандемии коронавируса. «Если не будет таких зарплат, на которые готовы приезжать иностранцы, то уровень станет ниже», — заявил футболист.

Хохлов возглавлял «Динамо» с 2017-го по 2019 год. Он также известен работой в краснодарской «Кубани» (2015). В качестве футболиста он выступал за ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо», а также за ряд европейских клубов — нидерландский ПСВ и испанский «Реал Сосьедад». В сборной России Хохлов играл с 1996-го по 2005 год.

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