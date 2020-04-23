Тренер сборной Испании по футболу попросил о сокращении зарплаты

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике попросил Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о сокращении зарплаты. Об этом сообщает AS.

Специалист готов получать на 25 процентов меньше, так как понимает, что федерация находится в кризисе из-за пандемии коронавируса. Национальная сборная полгода не проводила матчей, кроме того, испанцы в ближайшее время не смогут заработать на чемпионате Европы-2020 года, который был перенесен на следующее лето.

Зарплата 49-летнего Энрике в сборной Испании составляет около 1,5 миллиона евро в год. Специалист работает с командой с июля 2018 года.

Большинство ведущих мировых футбольных чемпионатов приостановлены из-за пандемии коронавируса. Игроки, многих клубов в том числе в России, пошли на сокращение зарплат. Футболисты и тренерский штаб итальянской «Ромы» полностью отказались от выплат до конца сезона.

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