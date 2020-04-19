Футболисты «Ромы» отказались от зарплаты до конца сезона

Футболисты, а также тренерский штаб итальянской «Ромы» отказались от зарплаты до конца сезона-2019/2020. Об этом сообщается на сайте римлян.

Помимо отказа от зарплаты, игроки также согласились помочь клубу финансово поддержать рядовых сотрудников «Ромы». Генеральный директор римлян Гвидо Фиенга поблагодарил футболистов и тренеров за добровольный отказ от выплат.

«Капитан команды Эдин Джеко, игроки, а также главный тренер Паулу Фонсека продемонстрировали, что разделяют ценности клуба. Мы благодарим их за этот широкий жест по отношению к работникам "Ромы"», — заявил Фиенга.

На фоне распространения COVID-19 большинство футбольных лиг объявили о паузе. Из-за отсутствия матчей клубы столкнулись с финансовыми потерями.

Европейские клубы, оказавшиеся под угрозой кризиса на фоне пандемии коронавируса, оптимизируют траты путем урезания выплат футболистам. В частности, игроки «Барселоны» отказались от 70 процентов зарплаты. В российском футболе также последовали этому примеру. В числе клубов, где игроки пошли на урезание окладов: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо».

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