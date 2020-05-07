«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе

Двое сотрудников московского футбольного клуба «Локомотив» заразились коронавирусом. Об этом Sport24 сообщил директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.

Он не стал раскрывать имена и должности работников, но отметил, что это люди, «которые отвечают за поддержание бесперебойной работы основных систем жизнедеятельности стадиона».

7 мая также стало известно, что в связи с коронавирусом был госпитализирован владелец московского «Спартака» Леонид Федун.

Тинькофф РПЛ была приостановлена 17 марта из-за распространения коронавируса. Пауза наступила также и в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге.

По состоянию на 7 мая в России зарегистрировано 177,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 92 тысяч из них — в Москве. 23,8 тысячи пациентов выздоровели, 1,6 тысячи скончались.

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