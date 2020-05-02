Бывший клуб поможет оставшемуся за границей «русскому Месси»

Софийский ЦСКА поможет бывшему нападающему Денису Давыдову, который не может покинуть Болгарию и вернуться в Россию. Об этом сообщает местное издание dsport.bg.

Бывший клуб россиянина не оставит его на улице: в ЦСКА заверили, что Давыдову предоставят жилье, пока футболист будет ждать возможности вернуться на родину. 1 мая стало известно о том, что российский игрок не может вернуться в Россию из Болгарии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Давыдов, известный как «русский Месси», описал ситуацию в своем Instagram, возмутившись тем, что российские граждане не могут воспользоваться специальным рейсом, организованным болгарской стороной в Москву. Позже агент футболиста уточнил, что Давыдов не пытался обвинить российские власти, в частности МИД, а лишь рассказывал о своем положении.

Давыдов известен по выступлениям за московский «Спартак». Игрока прозвали «русским Месси» после того, как с аргентинским футболистом его сравнил владелец красно-белых Леонид Федун.

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