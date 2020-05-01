«Русский Месси» остался за границей без работы и жилья и обвинил в этом МИД

Российский нападающий Денис Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА ради возвращения в Россию, но лишился такой возможности. Об этом он рассказал в Instagram.

25-летний форвард признался, что пошел на расторжение договора после того, как у клуба начались финансовые трудности, связанные с пандемией коронавируса. Футболист сдал квартиру, в которой проживал, и приобрел билет на рейс, организованный болгарской стороной для возвращения своих граждан из России. Однако, на самолет футболист попасть не смог. Вину за это он возложил на российский МИД.

«Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на родину, я приобрел билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера МИД России отказался принимать своих граждан!» — пишет Давыдов. Футболист подчеркнул, что рассчитывает придать делу огласку.

Давыдов известен по выступлениям за московский «Спартак». После того, как владелец красно-белых Леонид Федун сравнил его с аргентинцем Лионелем Месси, россиянина стали в шутку называть «русским месси».

Футболист числился в «Спартаке» с 2013 по 2018 год. За основной состав москвичей он провел лишь 33 матча, отметившись одним забитым мячом. Форвард неоднократно отправлялся в аренды. В частности, в 2018 году он выступал за юрмальский «Спартак». За софийский ЦСКА он выступал с мая 2019-го. Россиянин провел три матча за болгарский клуб и не отметился результативными действиями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!