«Русский Месси» нашел новую работу

Нападающий Денис Давыдов подписал контракт с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте команды.

Футболист будет выступать под восьмым номером. По словам главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева, Давыдов технически оснащен и может обыграть соперника один в один. «Денис понимает: для того чтобы вернуться на прежний уровень, ему надо пахать на тренировках и играть с полной самоотдачей. Он готов терпеть и пробиваться в состав», — добавил он.

Давыдов является воспитанником московского «Спартака». В составе основной команды он дебютировал в 2013 году и в общей сложности провел за нее 37 матчей и забил один мяч. 19 февраля 2019-го красно-белые расторгли контракт с нападающим.

За Давыдовым закрепилось прозвище «русский Месси» после того, как владелец «Спартака» Леонид Федун сказал о нем: «Видите, растет у нас свой юный Месси — Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили». Эту фразу функционер произнес в 2014 году.

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