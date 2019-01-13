«Спартак» продолжил избавляться от футболистов

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе вторую часть сезона-2018/2019 проведет в аренде в «Крыльях Советов». Об этом сообщается на сайте самарского клуба.

Футболист подписал контракт с новым клубом в воскресенье, 13 января, в Москве. В «Крыльях» Джано будет выступать под десятым номером.

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Вместе с Джано в Самаре на правах аренды будет играть полузащитник Артем Тимофеев, также принадлежащий «Спартаку». О его переходе было объявлено 13 января.

8 января красно-белые разорвали контракты с тремя футболистами: с полузащитниками Ивелином Поповым и Романом Еременко, а также с защитником Марко Петковичем. Все контракты были расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Также клуб покинул полузащитник Александр Самедов, присоединившийся к «Крыльям».

Перед зимней паузой «Спартак» шел четвертым в турнирной таблице чемпионата России.

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