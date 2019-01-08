«Спартак» устроил чистку команды

Московский «Спартак» во вторник, 8 января, расторг контракты с тремя футболистами. Об этом рассказал главный тренер команды Олег Кононов, слова которого приводятся на сайте клуба.

Трудовые отношения были окончены с полузащитниками Ивелином Поповым и Романом Еременко, а также с защитником Марко Петковичем. Все контракты были разорваны по обоюдному согласию сторон.

Материалы по теме «Я провалился» Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?

5 января «Спартак» расстался с полузащитником Александром Самедовым. Сообщается, что сезон-2018/2019 он доиграет в самарских «Крыльях Советов».

В течение сезона «красно-белые» поменяли тренера. Вместо уволенного Массимо Карреры клуб пригласил Кононова, который работал с тульским «Арсеналом». На фоне увольнения итальянца между руководством и болельщиками возник конфликт. В частности, фанаты требовали избавиться от капитана Дениса Глушакова, которого они считают виновным в «сливе» Карреры.

Перед зимней паузой «Спартак» шел четвертым в турнирной таблице чемпионата. Во время перерыва клуб проведет сбор в ОАЭ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!