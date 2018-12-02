Побывавший в изгнании игрок «Спартака» раскрыл суть конфликта с Каррерой

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, почему бывший главный тренер Массимо Каррера выгнал его из основной команды в сентябре. Слова футболиста приводит пресс-служба клуба.

По словам Ещенко, его действительно сослали за лайк под публикацией в социальных сетях, в которой Каррера был раскритикован. По этой же причине места в основе лишился капитан Денис Глушаков. Однако, отмечает футболист, лайк был лишь поводом для тренера убрать Глушакова.

«Если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?» — возмутился Ещенко.

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Также он выразил недоумение по поводу реакции болельщиков на увольнение Карреры. «Они создали себе идола. Мол, футболисты, руководство клуба — отстой, и только Массимо хороший. И вроде как часть фанатов не понимает, почему он ушел», — заявил футболист.

Ещенко и Глушаков лишились места в основном составе и были сосланы в дубль в сентябре по решению Карреры. После увольнения тренера они вернулись к тренировкам с главной командой. Место итальянца занял Олег Кононов, который вернул капитанскую повязку Глушакову.

Фанаты встретили это решение недовольством. Один из них, Мирослав Голунов, выбежал на поле в матче Лиги Европы с венским «Рапидом» и напал на Глушакова. Мужчина получил 10 суток ареста и пятилетний запрет на посещение матчей.

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