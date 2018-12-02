Фанаты «Спартака» встретили гол капитана-изгоя оскорблениями и матом

Фанаты московского «Спартака» оскорбили капитана команды Дениса Глушакова, который открыл счет в матче чемпионата России с «Локомотивом». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Полузащитник отличился на шестой минуте встречи, которая проходит на стадионе «Локомотив», и не стал праздновать забитый мяч. Сразу после этого фанаты нецензурно обругали его и призвали уйти из клуба. Также болельщики красно-белых на матче провели акцию против Глушакова: они вывесили баннеры с зачеркнутым восьмым номером, под которым играет футболист.

Встреча продолжается, идет второй тайм. «Спартак» ведет со счетом 2:0, второй мяч забил нападающий Адриано.

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Глушакова вернул в состав новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов, он же отдал ему капитанскую повязку. Фанаты считают, что полузащитник был одним из главных в заговоре против бывшего наставника команды Массимо Карреры, с которым у Глушакова случился конфликт.

Болельщики встречались с руководством красно-белого клуба после отставки Карреры и, в числе прочего, требовали продать Глушакова.

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